Tuz Gölü’nü çöp dağı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı çevre katliamı vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde bir dizi denetimler yürüttü. İncelemeler sonucunda, ABB'ye bağlı ASKİ'nin Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi olmayan atık su deşarj ettiği tespit edildi. Bölgede bulunan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine aktarılarak bekletildiği ve yalnızca 'basit arıtma' yapıldığı anlaşıldı. Bu ihlal kapsamında bakanlık tarafından belediyeye kesilen cezanın tutarı 1 milyon 337 bin 354 lira oldu. ABB'nin çevre ihlalleri bununla da son bulmadı. Yine Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu ihlal kapsamında da ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 liralık idari para cezası kesildi. 2 çevre ihlali kapsamında belediyeye uygulanan idari para cezasının toplam tutarı 5 milyon 130 bin 806 lira olarak kayıtlara geçti.