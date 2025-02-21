İlçe başkanı, milletvekili hakkında tutanak tuttu

CHP'de bu da oldu. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı kasım ayındaki CHP kurultayında para ile delegelerin oylarının satın alındığı iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan CHP İzmir Kurultay Delegesi Hamit Karaarslan'ın CHP İzmir İl Yönetimi tarafından disipline sevk edilip hakkında soruşturma başlatılmasının yankıları sürerken CHP İzmir'de şimdi de tutanak krizi patlak verdi. CHP'de parti içi muhalif olarak nitelendirilen milletvekili Orhan Sarıbal hakkında ziyaret ettiği CHP Bornova İlçe Başkanlığında sarf ettiği sözler nedeniyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.