125 milyonluk vurguna sessiz kaldılar

İzmir'in Kınık ilçesinde CHP'li belediye Başkanı Sema Bodur'un adının karıştığı "villa vurgununun" yankıları sürüyor. 200 doktordan 125 milyon TL toplamasına karşın, verdiği villa sözünü yerine getirmeyerek onlarca mağdurun oluşmasına neden olan Bodur'a bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

SABAH gazetesinde yayımlanan "125 milyonu aldı, tek villa yapmadı" haberi üzerine açıklama yapan İnan, doktorların mağduriyetini dile getirerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kendisi de doktor olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da meslektaşlarını savunma çağrısında bulundu.



Eyyüp Kadir İnan

İnan, "İzmir'deki bu dolandırıcılığa son vereceğiz" diyerek, CHP'li yöneticilerin sessizliğine dikkat çekti.

SABAH'ın duyurduğu skandal sonrası CHP ise sessizliğini korumaya devam ediyor.