22 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 8, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi. MİT'in Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonda ise eylem hazırlığında 2 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8, Irak'ın kuzeyinde ise 12 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

MİT'TEN NOKTA ATIŞI

Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/ KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gara'da silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra Sebat son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu. Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.