İklimi korumak öncelikli hedef

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'İklim Kanunu' teklifi, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi yeni bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Teklif ile sera gazı emisyonlarının önemli oranda azaltılması, yereldeki iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına güçlü bir ivme kazandırılması ve bu alana dönük çalışmaların daha kapsamlı şekilde ele alınması sağlanacak. Teklif kapsamında, 81 ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulması planlanıyor. Kurul, strateji, eylem ve uygulama alanlarını belirleyecek.