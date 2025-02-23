5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer taraftan İstanbul merkezli 9 ilde PKK'nın HDK olarak bilinen "Halkların Demokratik Kongresi" yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 30'u tutuklandı. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 şüpheli gözaltına alınmıştı.