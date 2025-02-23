Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik
Giriş Tarihi: 23.2.2025 10:47 Son Güncelleme: 23.2.2025 10:59

Başkan Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremiz ile başarıyla tamamlıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlanıyor. Tarihi kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.

12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremiz ile başarıyla tamamlıyoruz. Şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere getirdik.

Yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Şu güzelliğe bak, şu katılıma bak. Sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Salon dışında 60 bin kişi var.

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Başkan Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik
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