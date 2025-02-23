Başkan Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlanıyor. Tarihi kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.
12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremiz ile başarıyla tamamlıyoruz. Şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere getirdik.