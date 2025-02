Bu milletin yürüyüşünü durduramazlar

AK Parti 8'inci Büyük Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yeni dönemin manifestosunu açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk büyük kongresini de uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Nitekim 8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz.Bu, öyle bir sevdadır ki burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimizle ve kurucu anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yönümüz hep geleceğe, başımız hep yukarıya dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Önümüzdeki Ağustos'ta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir. Üye sayısıyla dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi partiyiz. Bu eşsiz başarıya öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık.Biz sadece seçimleri kazanarak değil, gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Tek tek gönülleri fethettiğimiz için Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Biz, milletin partisi olarak doğduk, büyüdük ve bugünlere kadar öyle geldik. Samimiyetten, dürüstlükten en küçük bir taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin heyecanını, coşkusunu, umutlarını çoğaltmak için siyaset yaptık. Kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaseti hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık.AK Parti'ye düşmanlık edenler, başka örneklere bakıp hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını, sendelemesini, tökezlemesini beklediler. Zorluklar karşısında yılmamızı, tehditler karşısında sinmemizi beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına, yorulmasına bağlayanlar, 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar. Onları bekletmeye devam edeceğiz.Ülkemizde muhalefet, maalesef, sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Muhalefetin, seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti demokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi 'toksik demokrasi' sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorun ile özellikle son iki seçimde çok ciddi şekilde muhatap olduk. Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri, şeffaf olarak değil, kapalı kapılar ardında kurulan pazarlık masalarında yürütüldü. Devletin stratejik kurumları, bakanlıkları, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri pazar tezgahındaki bir ürün gibi alınıp satıldı. Gelinen noktada şunu çok net biçimde görebiliyoruz, demokrasiyi, üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren, hakikatle ilişkisi her geçen gün daha da kopan bir muhalefet sorunumuz vardır. Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, bu toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem vesayetin, hem siyasi istikrarsızlığın, hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir.Terörsüz Türkiye ideali, her kesimden vatandaşımızın yürekten desteklediği geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesidir. Hiçbir demokratik ülke, terörün silahına da siyasi örgütlenmesine de sivil toplum görünümlü uzantılarına da tolerans gösteremez. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, en iyisini ümit edip en kötüsüne hazır olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi gerçekleştireceğiz. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin de safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız.Ülkemizde zahirdeki muhalefet partilerinin yanı sıra bir de görünmeyen muhalefet odakları vardır. Bunlar, bildiriler yayınlayarak veya yayınlatarak, darbecileri teşvik ve tahrik ederek, siyasetçileri tehditle veya vaatle yoldan çıkartarak, uluslararası güç merkezlerini harekete geçirerek, hatta kimi zaman eli kanlı, taşeron terör örgütleriyle iş tutarak hep kendi ajandalarını devlete, topluma ve siyaset kurumuna dayatma peşinde koşmuşlardır. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans-kapital üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi, kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik.Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı. Ülkemizde şu an 170'in üzerinde siyasi parti var. Bunlara bir tane daha eklenirse, demokrasimiz daha da zenginleşir. Ama 'kayıt dışı siyaset' yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Bu sözlerim, sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil, aynı zamanda komprador burjuvazinin gönüllü taşeronluğuna soyunan muhalefet partilerinedir. Türkiye değişmiştir, siz de eskiyi hortlatmaya çalışmak yerine, bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız.Başkan Erdoğan, "İlhamımızı ve cesaretimizi ülkemize son 22 yılda kazandırdığımız devasa yatırımlardan alıyoruz. Biz, muhalefet gibi lafla peynir gemisi yürütmenin çabasında değiliz. Son 22 yılda bizden önce yapılanları her alanda 3'e, 5'e, 10'a katladık" dedi.Erdoğan, "Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseldi. Kişi başı gelirimiz 3 bin 600 dolardan 2023 itibariyle 13 bin 243 dolara çıktı. Satın alma gücü paritesine göre, 2023 yılında dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi olduk. Bugün, İHA üretiminde dünyada birinciyiz. Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir" dedi.Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı da açıklayan Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan programla ile ilgili şunları söyledi: "Kamu harcamalarında disiplin, vergide adalet sağlanacak 'çok kazanandan çok alma' prensibini hayata geçirilecek. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçiş planlanacak, tersine beyin göçü sağlanacak, yapay zeka hazırlık endeksinde diğer ülkelerden daha da iyi duruma gelinecek. Yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamleleri ile üretim gücü artırılacak, Türkiye yurt dışı yatırımlar için hedef ülkelerden biri haline dönüştürülecek. Kuantum teknolojileri geliştirilecek. Vatandaşlar için sosyal konut projemiz hayata geçirilip konut kiralarına denge getirilecek. Nüfus politikalarında yeni bir dönem başlatılacak."Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklardaki şanlı direnişiyle kurduğu Cumhur İttifakı ortağımız MHP'ye ve onun kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hassaten teşekkür ediyorum. MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla, Türk siyasi tarihine isimlerini yazdırmışlardır" dedi.