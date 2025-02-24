Başkan Erdoğan, kongreye gelişinde ilk olarak salon önünde toplanan binlerce vatandaşa seslendi. Erdoğan, alanda 60 bin kişinin bulunduğunu belirterek, "Kar, bora, fırtına dinlemiyoruz. Salonlara sığmayan aşkınızla, heyecanınızla, coşkunuzla, Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz. Kongremizi şereflendirdiğiniz için, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi önce 2053, ardından da 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız. Siz çalıştığınız müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşünü kimse durduramaz, hiç kimse engelleyemez. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Erdoğan, "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'Bismillah' diyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kongreden fotoğraflara da yer verdiği paylaşımında, "#AdındaAK" etiketini kullanan Emine Erdoğan, "Bu kutlu yürüyüşte bir kez daha gördük ki AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe uzanan güçlü iradesidir. Kongremizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nice güçlü yarınlara" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye Malazgirt Savaşı ve İstanbul'un Fethi'ni temsilen 1071 adet gül, 1453 adet karanfil ile Türk Bayrağı işlenmiş çelenk gönderdi. Çelenkte AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle 23 adet beyaz orkide yer aldı. Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayıp yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.Kongre "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Salon "Adında AK ışığında barış", Adında AK ışığında gençlik" gibi afişlerle süslenirken, partililer de "Bizimkisi bir aşk hikayesi", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları açtı.Kongreye aralarında MHP,CHP, İyi Parti,HÜDAPAR veBBP'nin de yeraldığı 10 partinintemsilcilerikatıldı. KKTCCumhurbaşkanıErsin Tatar'ınyanı sıraAzerbaycan, Çin,İspanya, GüneyAfrika'nın daaralarında bulunduğu18 ülkeden22 siyasi parti ve42 temsilci kongredeyer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.