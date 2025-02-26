Operasyonda şehit olan polise hüzünlü veda

Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İbrahim Birol (41) operasyon esnasında uyuşturucu satıcılarını kovalarken kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan İbrahim Birol şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Birol için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, kahramanı cennete uğurladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından Şehit Birol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Pınarbaşı ilçesine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet ve Kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.