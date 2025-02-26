Sabıkalı baroya terör iddianamesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, yargılama izni verilmesi için ağır ceza mahkemesine gönderildi. Baro, 21 Aralık'ta, Suriye'nin kuzeyinde öldürülen terör örgütü PKK üyesi firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övmüştü. Aynı gerekçe ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname düzenlemişti.