Yavaş ve İmamoğlu zam yarışında

Cumhurbaşkanı adaylığı için kıyasıya rekabet eden CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, halka verdikleri hizmetlerde ise 'zam' yarışına girdi. 30 büyükşehir belediyesinin su, ulaşım ve halk ekmek fiyatları incelendiğinde, en pahalı hizmetlerin CHP'li belediyeler tarafından verildiği görülürken, Yavaş ve İmamoğlu görevde oldukları sürede zam yapmaya doymadı. Başkanlık koltuğuna oturmadan önce suyu, ulaşımı ve ekmeği ucuzlatma sözü veren Yavaş ve İmamoğlu, vaatlerini unuttu. Türkiye'nin en yüksek ulaşım ücretleri, en pahalı halk ekmek hizmeti İstanbul ve Ankara'da.

EN PAHALI ULAŞIM

İstanbul'da toplu ulaşımda tam bilet şu anda 27 TL, Ankara'da ise 26 TL. Seçimlerden önce "Ankara'yı Türkiye'nin en ucuz şehri yapacağım" diyen Mansur Yavaş'ın bu vaadi de diğerleri gibi havada kalmış durumda. 30 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz ulaşımı ise 13.5 TL ile AK Partili Kahraman-maraş Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Dar gelirli vatandaşlara destek olması için kurulan halk ekmek hizmetinde de yine İstanbul ve Ankara pahalılıkta zirvede. Ankara'da halk ekmek 10 TL'den satılıyor. İstanbul'da ise 8 TL. AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde ise halk ekmek 4 TL'ye satılıyor.

3 KAT PAHALI SU

Suya en fazla zam İstanbul'da yapıldı. İmamoğlu yönetimindeki İBB, suyun metreküp fiyatını 62.17 TL'ye yükseltti. Ankara'da suyun metreküp fiyatı ise 50.92 TL'ye ulaşmış durumda.