6 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 terör örgütü PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

REYHANLI'NIN FAİLİ TUTUKLANDI

MİT operasyonuyla yakalanan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı, mahkemede SEGBİS aracılığı ile verdiği ifadesinde söz konusu patlayıcılara ilişkin "Bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim" dedi. Dükancı, tutuklanarak cezaevine konuldu.