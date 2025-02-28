Beykoz Belediyesi’ne ihale operasyonu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Genç ve 19 kişi, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Özel Kalem Müdürü Veli Genç ile birlikte ihalelerde yetkili müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B., başkanlık personeli M.Ü. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi de eşzamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

15 şüpheli hakkında birden fazla "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Genç'in de ayrıca 'rüşvet' aldığı iddiasıyla soruşturması olduğu öğrenildi.

Soruşturmada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, firmalar arasında bağlantılar olduğu ve yaklaşık maliyetin önceden öğrenildiği belirlendi.

Mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirlendi.

Kimi mal ve hizmet kabullerinin ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirilmek suretiyle tüm sürecin usulsüz icra edildiği tespit edildi.

FİRMALAR BAĞLANTILI ÇIKTI

Soruşturma dosyası kapsamında elde edilen bilgilere göre, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirlendi. İhale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği görüldü. Bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu tespit edilen detaylar arasında yer aldı.