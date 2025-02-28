İmralı sürecinin tarihi kronolojisi

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlayan İmralı süreci, 1 Ekim 2024 tarihinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Parti grubuyla tokalaşması ile başladı. 22 Ekim'de önemli bir açıklama daha yapan Bahçeli, "terör örgütünün bitirildiğinin açıklanması halinde, teröristbaşının TBMM'de konuşabileceğini" söyleyerek uzun süre gündem oldu. 26 Kasım'da DEM Parti, Öcalan ile İmralı'da görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. DEM Parti ile Öcalan arasındaki ilk İmralı görüşmesi 28 Aralık'ta gerçekleşti. Görüşme sonrası DEM Parti heyeti, 2 Ocak'tan 7 Ocak'a kadar parti ziyaretlerinde bulunarak süreci masaya yatırdı. DEM heyetinin 2. İmralı ziyareti 22 Ocak'ta yapıldı. 29 Ocak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıllık terör belasını bitireceğiz, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 7 kişilik DEM heyeti 27 Şubat'ta İmralı'ya 3'üncü ziyareti yaparak Öcalan'ın 'silah bırak' çağrısına ilişkin son görüşmeyi gerçekleştirdi ve tarihi bildiri dün İstanbul'dan dünyaya ilan edildi.