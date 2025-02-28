Mozambik’e konut var başkentliye yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Mozambik'e yatırımcı heyet götüreceğiz, 4-5 bin konut ve AVM'ler yapılacak" açıklamasının ardından Ankara'daki kentsel dönüşüm sorunu tekrar gündeme geldi. Mozambik'e 5 bin konut yapacağını söyleyen Başkan Yavaş, Ankara'da ise 6 yılda sadece 418 konutu hak sahiplerine teslim edebildi. Mamaklılara verdiği 10 bin konut sözünü yerine getiremeyen Yavaş'ın başka bir ülkeye binlerce konut sözü vermesi tartışmalara neden oldu.

2019 yerel seçimlerinden önce Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara haklarının teslim edileceğini vadeden Yavaş, bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirmedi. Proje kapsamında 15 bin konut yapılması planlanırken, 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Mansur Yavaş ise 2020'de 10 bin konutun 5 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Ancak geçen 6 yılda yalnızca 418 konut teslim edilebildi.

10 BİN KONUT NEREDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve etkinliklere 810 milyon 749 bin 144 TL harcadığı bizzat Yavaş tarafından açıklandı. Yavaş, bu harcamalarla ilgili "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" diyerek tepki çeken bir açıklamada bulundu. Ancak Mamaklılara söz verdiği 10 bin konutu yapmamak için "Para yok" bahanesini öne sürdü. Müteahhitlerin eline düşen kentsel dönüşüm mağdurları, defalarca belediyenin kapısına giderek haklarını aradı. Hak sahipleri, Yavaş'ın belediyeye ait arsaları değerlendirmek yerine sattığını belirterek, "Bu vebal, konserlere milyonlarca lira bütçe ayıran insanların boynundadır" diyerek tepki gösterdi ve Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki PORTAŞ arasındaki yapım protokollerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilerek mahkeme kararıyla iptal edildi. Ayrıca, sahte imzalarla yapı ruhsatlarının düzenlendiği iddiaları kamuoyuna yansıdı. Mansur Yavaş yönetimindeki belediye, Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde hak sahiplerine konut yapma taahhüdünde bulunmasına rağmen, belediyeye ait arazileri kapalı teklif usulüyle satıp, yaklaşık 807 milyon 723 bin 912 TL'lik ihale gerçekleştirdi. Yavaş yönetimi, Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları da kentsel dönüşüm finansmanı sağlamak amacıyla sattı. Ancak satılan taşınmazlara rağmen Mamak ve Dikmen'de hiçbir ilerleme sağlanamadı.