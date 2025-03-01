İftar sofralarına Kızılay’dan dost eli

Deprem, sel gibi doğal afetlerde her zaman vatandaşın yanında olan kötü gün dostu Türk Kızılay, İzmirlileri mübarek ramazan ayında da yalnız bırakmayacak. Kızılay İzmir İl Başkanlığı, her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtacak. Bu sene iftar yemeği dağıtımları çadır yerine dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde olacak. Önceden ilan edilen dağıtım noktasına saklama kabı ile gelecek olan vatandaş 3 çeşit sıcak yemeğini teslim aldıktan sonra orucunu evinde, ailesi ile birlikte açacak. Kızılay'ın ramazan ayında İzmir'de ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere yapacağı yardımlar bununla da sınırlı kalmayacak. Bağışçılardan alınan yardımlar çerçevesinde oluşturulan 3 bin gıda kolisi, yine Kızılay gönüllüleri ve profesyonelleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bununla birlikte Kızılay Genel Merkezi'nin belirlemiş olduğu sanal bütçelerle İzmir'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 3 bin liralık nakdi yardım yapılacak.

MUHTARLIKLARLA ORTAK ÇALIŞMA

Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış bu sene dağıtım konusunda köklü bir değişikliğe gittiklerini söyleyerek, "Eskiden iftar çadırları kuruyorduk. Bunların bir masa kurma maliyeti oluyordu. Bu sene bu kalemlere harcanacak parayı üreteceğimiz aşa katma kararı aldık. Yemek dağıtımını muhtarlıklar kanalı ile yapacağız. Herkes önceden duyurulan dağıtım noktasına gelecek.

3 çeşitten oluşan iftar menüsünü alıp iftarını evinde, ailesi ile birlikte açacak. Böylece daha çok ihtiyaç sahibine ulaşma imkanımız olacak" diye konuştu. Ramazanı bereketlendirmek, alan elle veren el arasında köprü olmak maksadı ile bağışçılarımızdan talebimiz Kızılay'ın bu iyilik hareketine yardımcı ve destek olmalarıdır diyen Baykalmış, "Bu vesile ile kişi başı ramazan sofrası yemek maliyetini 50 Türk Lirası olarak belirledik. Bu hayra ortak olmak isteyen bütün İzmirli hemşehrilerimizden uygun gördükleri kişi miktarında Kızılay'a bağış yapmalarını istirham ediyoruz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizin mübarek ramazan ayını canı gönülden kutluyoruz" dedi.