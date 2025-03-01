Suikast girişiminde 61 şüpheliye dava

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a geçtiğimiz yıl 10 Şubat günü, ilçeye bağlı Kanarya Mahallesi'nde yerel seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. O saldırıda yoldan geçmekten olan E.G.D. isimli bir kadın vatandaş yaralandı. Hazırlanan iddianamede 61 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme suçlarından dava açtı. 37 müştekinin bulunduğu iddianame Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.