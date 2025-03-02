Gökyüzünde oyun değiştirecek ikili

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın MURAD AESA Radarı ile test uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,"Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip" dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da "MURAD AESA Radar Bayraktar AKINCI TİHA = Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili" paylaşımı yaptı. MURAD 100-A, AESA mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip olan ve eşzamanlı hava-hava/hava-yer angajman yetenekleri sunabilen son teknoloji çok fonksiyonlu atış kontrol radarı olarak geliştirildi.