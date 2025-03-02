Menemen’de her gün 10 bin kişiye yemek

Sosyal yardımda örnek proje ve çalışmalarıyla göz dolduran Menemen Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da çalışmalarını katlayarak sürdürecek. Bu kapsamda yılın 12 ayında 365 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine aşevinde yemek hazırlayıp, bunları da ev ev dağıtan Menemen Belediyesi, Ramazan ayında kapasitesini artırma kararı aldı. Bu kapsamda Ramazan boyunca aşevinde her gün tam 10 bin kişilik yemek hazırlanacak ve yine ilçenin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Ramazan ayının bereketini tüm Menemen'e yaymak istediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla çıktığımız yolda, aşevimiz bizim en hassas birimlerimizden biri. El lezzeti tartışılmaz olan ustalarımız, taze sebzeleriyle, etiyle olması gerektiği gibi yemekler hazırlıyor. Sıcak yemeklerimiz, ulaştırma ekiplerimizin üstün gayretiyle soğumadan ilçemizin dört bir yanına dağıtılıyor. Mübarek Ramazan Ayı'nda da bu çalışmalarımızın kapasitesini 10 bin kişiye çıkararak, yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Ramazan'ın manevi atmosferinde bereketli sofralarda lokmamızı hemşehrilerimizle bölüşüp, dayanışmanın en güzel yanını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.