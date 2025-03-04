Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

SUÇU MÜDÜRLERE ATTI

İhaleye fesat karıştırma" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in aralarında bulunduğu 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan Başkan Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Sosyal İşler Müdürü Orkun Kalonya'nın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 4 şüpheli halkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Hakimlik diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Emniyet ifadesinde aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu söyleyen Köseler yöneltilen suçlamaları reddetti. Köseler'in, ihalelerle ilgili olarak, "Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yönelitiliyor. Muhatapları, iligili müdürlerdir" dediği öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin benzer firmalardan yan teklif aldığı ve bazı ihaleye katılan firma, vekili ve diğer firmalar arasında ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu tespit edildi.

Sevk yazısında belediye başkanının ihalenin tüm süreçlerinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu bulunduğu aktarıldı.