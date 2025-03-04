Savcılık Behice’nin çığlığını duydu

İzmir'de 17 yaşındaki Behice A., madde bağımlısı babası E.A.'nın annesi ve 3 kardeşine şiddet uygulandığını sosyal medyada yayımladığı bir videoyla anlattı. Zor durumda olduklarını ve babası E.A.'nın aldığı maddenin de etkisiyle halüsinasyonlar gördüğünü anlatan Behice A., "Babamın gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha da tehlikeli oluyor. Meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğundan ve sihir yapabildiğinden bahsediyor. Hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız" dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek harekete geçti ve olaya ilişkin soruşturma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, gencin babası olan E.A.'nın gözaltına alındığı ve ailenin güvenliğine yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler alındığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, paylaşımda yer alan iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.A. hakkında, mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.