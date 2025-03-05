Güneydoğulu işadamlarından çağrı: Herkes sürece sahip çıkmalı

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD), Kürt meselesinde tarihi bir dönemeçte olunduğuna dikkat çekerek, sürece tam destek verdiklerini açıkladı.

"TARİHİ ÖNEMDE"

PKK elebaşı Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te örgüte "silah bırakma" ve "kendini feshetme çağrısı" yapmasının ardından, PKK'nın da bu çağrıya uyacağını açıklaması, iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği düzenlediği basın toplantısıyla süreci desteklediklerini duyurdu. Açıklamada, "Bu gelişmeler tarihi öneme sahiptir. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın memnuniyetlerini ifade etmeleri, sürecin ne denli kritik olduğunu gösteriyor" denildi.

YAPICI BİR SÜREÇ BEKLİYORUZ

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu süreçte tarafların sorumlulukla hareket etmesini ve yapıcı bir dil kullanmasını bekliyoruz" denildi. Ayrıca, tüm topluma destek verme çağrısında bulunuldu.

'40 YILLIK ÇATIŞMALI SÜRECİ BİTİRME EŞİĞİNDEYİZ'

GÜNSİAD üyeleri, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalı süreci sona erdirme noktasına gelindiğini belirtti. Açıklamada, "Demokratik yol ve yöntemlerin dışında hiçbir şeye itibar etmedik. Silahları devreden çıkaracak ve Kürt meselesini demokratik siyasetin bir konusu haline getirecek bu süreci yürekten destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.