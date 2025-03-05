Hukuksuzluğun mimarı belediye başkanı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden Alaattin Köseler dahil 13 şüpheli tutuklanırken, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadeler, usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, bazı firmalara bakım, onarım, tamir ve tadilat işlerinin ihale yapılmadan önce yaptırıldığını, firmaların daha sonradan ihalelere girdiklerini ve ihalelerin alındığını anlattı.

'NE DİYORSAK ONU YAP'

Tanık ifadesinde, "Bazı firmalar birbiriyle bağlantılı. İ. firması ihaleye girerken katılan diğer firmaların tekliflerini de getiriyordu. İhale öncesinde özel kalem makamı inşaatı yapıldı. Bunun ihalesi sonradan yapılmıştır. Gıda satın alma işlemlerinde bazen ihalesiz ürün tedarik edilip sonradan ihalesi yapıldı. Bir seferinde ben şeker alımı yapacaktım. Birçok teklif aldım. Belediye Başkanı'na bu durumu söyledim. M. isimli firmanın teklifi daha pahalı olmasına rağmen diğer firmaların tekliflerini yırtıp attı ve "Ne diyorsak onu yap. M. firmasından alınacak" dedi. Bütün süreçlerden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler haberdardı. Söylenenlerin yapılmaması durumunda bana Beykoz'da çalışamayacağım söylendi. Emir SOMER / SABAH