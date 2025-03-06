İmamoğlu diploma soruşturmasında ifade verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İmamoğlu dün saat 09.00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi yaklaşık bir saat sürdü. İfadesinde ilkokul ve lise hayatından, oynadığı futboldan uzun uzun bahseden ve çocukluk anılarını anlatan İmamoğlu, YÖK raporuyla usulsüz olduğu belgelenen yatay geçişi nasıl yaptığına ise değinmedi. İmamoğlu, "Geçiş sürecimle alakalı 1989'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990'da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başka söylemek istediğim bir husus yoktur" dedi.