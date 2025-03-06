Stajda skandal olay! Lise öğrencisinin belinde 2 fıtık patladı, bacağında kısmi felç oluştu...

STAJDA AKILALMAZ OLAY! ELEKTRİK PANOSUNU VİDALAMAK İÇİN 15 DAKİKA TEK BAŞINA TUTTURDULAR

Lise stajyeri olarka YEO Teknoloji firmasında görev alan Mahmut Zahid Altun'a akılalmaz bir iş verildi. Ustalar, vidalayacakları elektrik panosunu genç öğrenciye tek başına tutturdu. 15 dakika süren işlem sırasında zorlanan öğrenci, panoyu ustaların üstüne düşmemesi için bırakamadı. Altun, eve gittiğinde çok yorgun olduğunu ve belinin ağrısına dayanamadığını söyledi. 4 gün istirahat eden Altun'un ağrısı geçmeyince aile doktora götürdü.

Altun'a yapılan ilk incelemede belde bir kayma olabileceği bildirildi. Günlerce iğne kullanan Altun'un ağrıları geçmek bilmeyince aile bir başka özel hastaneye gitti. Burada topuk ve parmak ucunda yürümesi istenen Altun, yürüyemeyince doktorlar fıtıkların patlamış olabileceğini söyledi.