Bu silahı bir tek Türkiye üretiyor! Gururlandıran savunma sanayii ürünlerini tesisinde görüntüledik...

Türkiye, 'Milli Savunma' alanındaki çalışmalarını özel ve devlet iş birliği ile aralıksız sürdürüyor. Bazı silahlar yalnızca Türkiye'de üretilirken, onlarca ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat gerçekleşiyor. O ihracatta katkısı olan firmalardan biri de TG Savunma. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki birçok silahı üreten TG Savunma'nın ortaya çıkardığı meskun mahal operasyonları silahı bir İsrail'de bir de Türkiye'de var. TG Savuma CEO'su ve Kurucu Ortağı Görkem Kalender, gururlandıran silah çalışmalarını anlattı.

BU SİLAHI DÜNYADA SADECE TÜRKİYE ÜRETİYOR

2010 yılında kurulan şirket alanını orta ve ağır silah grubu olarak belirledi. CEO Kalender, "Havanlar, bomba atarlar, makinalı tüfekler, köşe silahımızı ve çok daha fazlasını üretiyoruz. Ordumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz."dedi.

Kalender, köşe silah ile ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı, "Yalnızca Türkiye'de üretiliyor ve biz üretiyoruz." dedi.