14 ilde suç örgütüne operasyon 22 tutuklama

Tekirdağ merkezli 14 ilde paravan şirket kurarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik soruşturmada yakalanan 28 kişiden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin; ikna ettikleri vatandaşları, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaparak mağdur ettiği, vatandaşların paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdığı öğrenildi. Suç örgütünün bu yolla 387 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Kurulan paravan şirketlerin hesaplarında ise 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmada katkısı bulunan vali, savcı ve polisleri tebrik etti.