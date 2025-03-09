81 ile kadın kurulu geliyor

Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan imzalı genelgeyle kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kurulacak. Kurul, yılda en az bir kere Bakan Göktaş başkanlığında toplanacak.Genelgeye göre, kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla tüm illerde vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulacak. Kadınların çalışma hayatına katılımını izlemek için yerel düzeyde ve sektörel bazda veri toplama ve analiz çalışmaları yapacak olan kurul, kamu ve özel sektörde kadın temsilinin artırılmasını, kadınların yönetim kademelerinde yer almasını destekleyecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden genelgeye ilişkin açıklamasında "Kurul, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda bütüncül çalışmalar yürütecek" dedi.