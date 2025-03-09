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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Avrupa’nın güvenliği için Türkiye kilit ülke

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Avrupa’nın güvenliği için Türkiye kilit ülke
Başkan Erdoğan'ın, AB'nin düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'ndaki "Türkiye'siz Avrupa'nın güvenliği olmaz" ve "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" sözlerini Avrupa medyası manşetlere taşındı. İngiliz Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor. Türkiye, NATO ve ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip" derken France 24 internet sitesi "Rusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdır" başlığını attı. Fransız Le Monde gazetesi de "Türk savunma sanayii göz kamaştırıyor" başlığını attı.
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Avrupa’nın güvenliği için Türkiye kilit ülke
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