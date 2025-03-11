Haberler Gündem Haberleri Belgrad Oramanı’nda kahkaha yogası gündem oldu! Garip kıyafetler giyip kahkaha attılar
Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:05

Belgrad Oramanı’nda kahkaha yogası gündem oldu! Garip kıyafetler giyip kahkaha attılar

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ bulunmasına rağman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümün ardındaki gizem hala çözülmedi. Kendisinin tarot, kurşun döktürme, enerji gibi manevi konulara ilgisi olması adeta diğer her şeyden çok konuşuldu. Şimdi de Belgrad Ormanı'nda 2023'te çekilen "kahkaha yogası" görüntüleri gündeme geldi. Kostümler giymiş bir grup insanın stres attığı anlar, Gürel'in ölümü doğrultusunda tartışılmaya başladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Belgrad Oramanı’nda kahkaha yogası gündem oldu! Garip kıyafetler giyip kahkaha attılar

Türkiye 36 yaşında yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'i konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı'na giden kadından günlerce haber alınamadı. 4 gün sonra sağ bulunduğunda herkes derin bir nefes aldı ancak acı haber hastaneye kaldırılmasından 2 gün sonra geldi. Bu arada kendisinin ilgi alanları tartışılmaya başladı. Bir yandan da iş yerinde Mobbing'e uğradığı iddiası ayyuka çıktı.

2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Belgrad Ormanı, Ece Gürel'in günlerce kaybolduğu yer olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada 2023'te ormanda çekilen bir etkinliğin görüntüleri gündeme geldi. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın palyaço, cadı, hayvan gibi çeşit çeşit kostümler giydiği görüldü. Çember şeklinde toplanan farklı yaş gruplarından insanların alkışlar eşliğinde ahenkli sesler çıkarttığı, ayrıca bolca kahkaha attığı duyuldu.

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Belgrad Oramanı’nda kahkaha yogası gündem oldu! Garip kıyafetler giyip kahkaha attılar
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