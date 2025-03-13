Hedefte yine bir savcı vardı DHKP-C’nin alçak planı son anda önlendi

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 10 yıl önce savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü yine hakim ve savcılara yönelik hain bir planla sahneye çıktı. Bir savcıyı hedef alan eylem, istihbarat birimlerinin dikkati sayesinde önlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DHKP-C'nin adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Örgüt üyesi Derya Taşkıran'ın (37) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre takip edilen Derya Taşkıran, adliyeye geldi.

ÜZERİNDEN URGAN ÇIKTI

Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Taşkıran'ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt kâtibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi. Örgüt üyesi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu. Kadın teröristin, yanında getirdiği urgan ile aile suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısının odasına girip savcıyı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İfadesi alınan örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİR TERÖRİST DAHA

Öte yandan DHKP-C'nin aralık ayında da yine bir eylem girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin DHKP-C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Dev-Genç'e yönelik geçen yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin 20 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği sırada polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan Busenur Öztürk'ü adliyede fark etti. Örgüt üyeleri tutuklandıktan sonra eylem yapacağı düşünülen DHKP-C üyesi Öztürk de adliye içerisinde yakalanarak tutuklandı.