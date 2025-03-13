Usulsüz diploma soruşturmasında üniversiteye ikincı yazı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere göndererek;

YÖK Denetleme Kurulu'nun söz konusu yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükleri sıralamış ve bu usulsüzlüklere istinaden diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istemişti. Ancak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yasal süre içerisinde yanıt gelmedi. Bunun üzerine savcılık dün ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılığın tekit yazısında rektörlüğe gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatıldı ve gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.





DEKAN İSTİFA ETTİ

Bu arada diploma soruturmasında YÖK'ün ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün yatay geçişte tespit ettiği usulsüzlüklere rağmen CİMER'e yapılan başvurulara Ekrem İmamoğlu'nun lehinde yanıtlar yazdığı öğrenilen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etti.