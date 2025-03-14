Terörsüz Türkiye için el ele verelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programında terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulundu:Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da o derece vazgeçilmez. Muhalefet kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla, uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur.Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibarıyla terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha suhuletle aşılmış oldu. Çok fazla uzamadan fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.Gayemiz ilk günden beri son derece açık. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz.Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda işte bu kirli ellerle de, terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz. Bu sefer menzili maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyorum.Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım.Bu arada Başkan Erdoğan'ın iftar öncesinde DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'le ayaküstü sohbet ettiği görüldü. İmralı heyetinde yer alan Önder, Erdoğan'ın masasında oturdu.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:Terörsüz Türkiye'nin oluşması için burada temsilcileri bulunan ve Meclis'te bulunmayan diğer siyasi partilerin hepsinin bu sürece vereceği desteğin fevkalade önemli, hayati ve milletin kahir ekseriyetinin takdirini kazanacak bir tutum olduğunun altını çizmek isterim.Hiç şüphesiz, bu süreçte Meclis'teki siyasi partilerimize de tarihi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bu mesele bütünüyle geride bırakıldığında, Türkiye daha fazla huzurlu, daha fazla istikrarlı, daha fazla güvenli ve bölgesinin bir istikrar adası olma vasfını artık tamamen pekiştirmiş bir ülke olacaktır.