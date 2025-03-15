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Giriş Tarihi: 15.3.2025

İran istihbaratına bilgi veren 5 şüpheli yakalandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İran istihbaratına bilgi veren 5 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurtdışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
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İran istihbaratına bilgi veren 5 şüpheli yakalandı
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