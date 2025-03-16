MİT kumpasının kilidi FETÖ üyesi yakalandı

Adana'da MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan ve devletin gizli belgelerini temin etmekten aranan FETÖ üyesi Ahmet Zeki Gürkan, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gürkan'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydettiği tespit edildi.

Gürkan'ın 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gürkan, Adana'da MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde, MİT görevlilerini yasadışı dinleyerek suç delilleri elde etmeye çalışmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna yönelik tehditlere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.