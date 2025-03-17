Bahçeli: Fesih geciktirilemez

DEM Parti heyetinin bugün TBMM'de AK Parti ve MHP ile gerçekleştireceği görüşmeler öncesi MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar geldi. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını, bu sürece zarar verecek her türlü söylemden de uzak durulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli'nin açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.PKK'nın ise derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur.Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK'yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır.