Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

İstanbul Valiliği, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması düzenledi. Onlarca şehit ailesi ve gazinin geldiği buluşmaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

"TERÖR BELASINDAN KALICI VE KESİN OLARAK KURTULMAYA KARARLIYIZ"

İftar programında konuşan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: "Hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Bizleri sağlıkla, afiyetle Ramazan'a ulaştıran Rabbimden, aynı şekilde Bayrama da kavuşturmasını diliyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Şehitler diyarı Çanakkale'de, destansı zaferin 110'uncu yıl dönümünü gururla anarak, o eşsiz ruhu bir kez daha hissettik. Milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatırasını yâd ettik. Şimdi ise İstanbul'da, bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Sizlerin dualarında, vakur duruşlarınızda ve vatan sevginizde Çanakkale ruhunu görüyoruz. Şehitlerimizin emanetleri sizler ve gazilerimiz başımızın tacısınız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Değerli Misafirler, Bu aziz topraklar, vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan kahramanlarımızın cesareti ve fedakârlıklarıyla bizlere emanet edilmiştir. Her karışında şehitlerimizin mübarek kanı bulunan bu vatan, bağımsızlık ve hak mücadelesinde nice yiğitlerini toprağa vermiştir. Şehitlik, inancımızda peygamberlik makamından sonra gelen en yüce mertebelerden biridir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimizi överek, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Rableri tarafından rızıklandırılırlar" (Âl-i İmrân, 3/169) buyurmaktadır. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı sonsuza kadar anmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak bizim için bir vefa borcudur. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, geride bıraktıkları ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek en önemli gördüğümüz sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Bugüne kadar istihdamdan eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyal desteklere kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Gazilerimizin hayat standartlarını iyileştirmek için de çeşitli destek mekanizmaları oluşturduk. İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yıllana kadar yalnızca 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edilirken, 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle bu sayıyı 50 bin 630'a çıkardık. Şehit anne babalarına şartsız maaş bağlanmasını mümkün kıldık.Sadece geçtiğimiz yıl içinde 729 yeni atama gerçekleştirerek, şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ve şehirlerarası demiryolu ve denizyolu hatlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanıdık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elbette biliyoruz ki ne yaparsak yapalım, kaybettiğimiz evlatlarımızın yerini hiçbir şey dolduramaz, onların yokluğunu hiçbir imkân telafi edemez. Ancak bize düşen, şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine ve kahraman gazilerimize en iyi şekilde sahip çıkmak, onlara layık bir şekilde hizmet etmektir. Bu, millet ve devlet olarak en büyük vefa borcumuz, en kutsal sorumluluğumuzdur.

Değerli Misafirler, Şehitlerimizin hatırasına layık olabilmek için en büyük sorumluluklarımızdan bir diğeri terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır. Kırk yıldır ülkemizin önünde engel teşkil eden, askerinden polisine, sivilden kamu görevlilerine kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan terör belasından kalıcı ve kesin olarak kurtulmaya kararlıyız. "Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik pekişsin; artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın" diyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmayı arzu ediyoruz ve bu doğrultuda somut adımlar da atılıyor. Bu kritik sürecin sağduyulu, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla ilerlemesi adına gösterilen gayretler önemlidir. Terörsüz bir Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki önemli hedefe ulaşmayı arzu ediyoruz: Birincisi, terör örgütünün silah bırakarak kendini feshetmesi. İkincisi ise, terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kalkması. Bu sayede, seksen beş milyon vatandaşımızla ülkemizi çok daha güçlü bir geleceğe taşıyabiliriz. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum. Terörün sona ermesiyle birlikte sadece güvenlik değil, aynı zamanda ekonomiden altyapıya, eğitimden sanayiye kadar her alanda daha büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, kaynaklarını terörle mücadele yerine kalkınma projelerine yönlendirdiğinde, refah artacak, vatandaşlarımız daha huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürecektir. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyacağız.Türkiye Yüzyılı'nı bölgemizde emperyalist oyunların akamete uğratıldığı, barışın, güvenliğin ve dayanışmanın asrı haline getireceğiz. Türkiye Yüzyılı, inşallah kardeşliğin, huzurun ve refahın simgesi olacaktır. Bugüne kadar nasıl sizlerin yanında olduysak, bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Çünkü bizler, aziz şehitlerimize olan minnet borcumuzu yalnızca sözle değil, her an ve tüm imkânlarımızla yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu duygu ve düşüncelerle, soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu anlamlı günde bir araya gelmemizde emeği geçen İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, vatanımızı her türlü kötülükten korusun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum"

"HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACISINIZ"

Programda konuşan Vali Davut Gül: "Sözlerime başlamadan önce mübarek Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Huzur ve afiyet içerisinde nice ramazanlara erişebilmeyi diliyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız olmak üzere soframızı teşrif eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin niyazıyla sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün, aynı zamanda milletimiz için çok önemli bir gün. Bundan tam 110 yıl önce, kahraman ordumuz imkânsız denileni başardı; dünyanın en büyük donanmasına diz çöktürdü. Büyük bedeller ödeyerek bu ülkenin tapusunu bizlere bıraktı.

Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Saygıdeğer Konuklar, şehitlik yüce bir makam, gazilik büyük bir onur. Bu toprakları vatan kıldığımız 1071'den bu yana şehitlerimiz de gazilerimiz de hiç eksik olmadı.

Her bir şehidimiz yüreğimizi yakarak, bizden de bir parça götürerek bize bu toprakları bıraktılar. Onun ötesinde hepimiz için şan bıraktılar, şeref bıraktılar. Bedeli ödenmiş bir vatan bıraktılar. Ölüm, bizleri bekleyen, hepimizin başına gelecek bir hakikat. Ama ölümler içinde en güzeli şehitlik. Şunu tüm kalbimle söylüyorum. Millet olarak canından vazgeçen şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, anne ve babalarını aziz vatan toprağı ile paylaşan sizler, şehitlerimizin milletimize, bizlere en kıymetli emanetisiniz.

Dolayısıyla en önemli vazifemiz, şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerimizi ve gazilerimizi asla ihmal etmemek. Her zaman başımızın tacısınız. Yirmi dört saat kapımız size açık. Ben de mesai arkadaşlarım da her zaman hizmetinizdeyiz. Bu anlayışla her fırsatta şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Sabrınıza, metanetinize ortak oluyoruz. İnşallah, hanelerinize misafir olmaya, sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. En büyük derdimiz, şehitlerimize mahcup olmamak. Bizlere emanet olarak bıraktıkları bu vatana,bu bayrağa sahip çıkmak. Kahraman gazilerimize sahip çıkmak. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla, iftarımızı teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, kıymetli Vekillerimize, tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Gazilik onuru ile şereflenen kahramanlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. Bu değerli evlatlara sahip olan annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rabbimden oruçlarımızı makbul, soframızı bereketli kılmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.