Diploma tetikçileri yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan ve bunu sosyal medyada duyuran Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan (26), kendisi ve ailesine yönelik aldığı ölüm tehdidi sonrası savcılığa başvurdu. Özcan'ın, tehditlerle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) İzmir'de yakalandı.

İki zanlının da suç dosyası kabarık çıktı. Dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlının İstanbul ve Ankara'da da "silahlı tehdit" dosyasından firari olduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli A.Y.'nin de (34) bir kadını zorla alıkoyduğu, parasını gasp ettiği belirlendi.

2 şüpheli; silahlı yağma, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, yalan beyanda bulunma suçlarından ve Ankara, İstanbul ilinde silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.