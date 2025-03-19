Nevruz ateşini Başkan Erdoğan yakacak

21 Mart Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz Programı düzenlenecek. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 21 Martın insanlığın bayramı olduğunu ifade ederek Türk dünyası için de çok farklı bir anlam taşıdığını belirtti. Nevruz kutlamalarının Milattan Önce 4. yüzyıldan itibaren Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda Türkiye'de gerçekleştirildiğini gördüklerini söyleyen Zorlu Nevruz gününü kullanarak zaman zaman yansıyan birtakım negatif fotoğraf ve görüntülerin, bu büyük oluşumu, tarihi birikimi ortadan kaldıramayacağını ifade etti. Nevruzun Türk dünyasındaki önemini kavrayarak AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca böyle bir faaliyeti gerçekleştireceklerini dile getiren Zolu Nevruzun, yani yeni günün, Türkiye'nin, Türk dünyasının, gönül coğrafyasının ortak bayramı olduğunu vurguladı.

Nevruzun anlam ve önemine binaen 21 Mart Cuma günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ilk nevruz programının gerçekleştirileceğini aktaran Zorlu "Türk dünyasına mal olmuş böylesine önemli bir günü, yine Türk dünyasının en önemli merkezi sayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sahiplenmesi, ortaklığımızın geleceği ve sosyokültürel ilişkilerimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TAÇLANDIRACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR FAALİYET"

Nevruzun diğer bazı Türk devletlerinde de resmi tatil ve bayram olarak kutlanan bir gün olduğunu anımsatan Zorlu, Bu günün farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde kutlanmasının bir ayrılık anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti. Nevruz'un, barış ve kardeşliğin altının çizildiği bir gün olarak çok büyük bir önem taşıdığını ifade eden Zorlu, "Ülkemizde Cumhurbaşkanı'mızın ilk kez ortaya koyduğu üzere iç cephe vurgusu söz konusu. Nevruz, ayrıştırıcı, bölücü değil, kuşatıcı ve kapsayıcı bir gündür. Bu bilinçle, nevruzu bu anlam ve önemine ilişkin değerlendirmek gerekir. Kimi marjinal grupların bunu farklı formlarda gündeme getirerek bu ortaklaşma zeminini zehirlemesi, uzun zamandır milletimizin de kaygıyla takip ettiği bir durum. Bu kabul edilebilir değil. Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde gerçekleşecek bu önemli faaliyet aslında Türk milletinin hem Türk dünyası ile kavuşması hem de içerideki birlik ve beraberliğimizi her anlamda taçlandıracak çok önemli bir faaliyet. Bu faaliyetimizi, bundan sonraki yıllarda da daha fazla çeşitliğimizi yansıtan, zenginliğimizi ortaya koyan, birliğimizin, huzurumuzun kardeşliğimizin altını çizen önemli bir kültürel etkinlik sahası olarak değerlendireceğiz." İfadelerini kullandı

NEVRUZ ATEŞİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKACAK

Programa ilişkin de bilgi veren Zorlu, cuma günü düzenlenecek programda Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Kafkaslar'a kadar pek çok kültürün temsil edileceğini dile getirdi. Türkiye'deki diaspora temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, pek çok derneğin, vatandaşın programa katılacağını ifade eden Zorlu, "İnşallah o günü, anlam ve önemine ilişkin güzel sürprizlerle milletimizle buluşturacağız. Dışarıda geleneksel çadırlarımızın olduğu bölümde ateş yakacağız. Cumhurbaşkanı'mız ilk ateşi yakacak. Burada bazı nevruz ritüellerimiz de söz konusu olacak. Salon programımızda ise çeşitli konserler, gösteriler olacak. Cumhurbaşkanı'mızın hitapları ile programı tamamlayacağız. Ramazan ayı içinde olduğumuz için o hassasiyete de özen gösteren bir program hazırlamaya çalıştık. Bu ilk olacak. Önümüzdeki yıllardan itibaren hedefimiz, bütün Türk dünyası ve gönül coğrafyamızla birlikte barış, kardeşlik ve ortaklaşmanın merkezde olacağı nevruz kutlamalarına şahitlik etmek" şeklinde konuştu.