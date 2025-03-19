Usulsüz diploma iptal edildi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savclığın talebi sonrası inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da arasında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine karar verdi.

Açıklamada, üniversitenin Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildiği dile getirildi.

Açıklamada, "Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve YÖK'e gönderileceği bilgisi verildi.