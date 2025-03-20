İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise iş insanı Serdar Haydanlı oldu. Haydanlı’nın sahibi olduğu 4.5 G Grup Şirketi ile kamu ihaleleri alarak, iletişim sektöründe çok sayıda proje yürüttüğü biliniyor.

İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor
Kerim CENGİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı listesi de netleşmeye başladı.

İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor

EKREM İMAMOĞLU DAHİL 100 KİŞİYE 7 SUÇLAMA

Operasyonun bir diğer ayağı da İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'nin usulsüz ihale süreçleri oldu. Savcılık, Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezinde arama yaptı ve 21 şirketin mali kayıtlarına el koydu.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap (kamusal görevi çıkar sağlamak, adam kayırma) suçlarından gözaltına alındı.

İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teknoloji ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iş insanı Serdar Haydanlı da yakalanan isimler arasında yer alıyor. Haydanlı'nın kamu ihaleleri ve iletişim sektöründe çok sayıda proje yürüttüğü biliniyor.

Serdar Haydanlı, 2015 yılında kurduğu 4.5G Grup şirketiyle teknoloji ve telekomünikasyon alanında önemli projelere imza attı. Özellikle kamu sektörüne yönelik büyük çaplı ihaleler kazanan şirket, mobil iletişim ve altyapı çalışmalarında etkin bir rol oynadı. Ancak son dönemde yapılan incelemelerde, 4.5G Grup'un kamu ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları gündeme geldi. Haydanlı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte, şirketin ihale süreçleri de mercek altına alındı.

İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor

ARALARINDA BİRÇOK MESLEKTEN 106 KİŞİ VAR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltılar ve ek delillerin ortaya çıkması bekleniyor.

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