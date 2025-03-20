İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı listesi de netleşmeye başladı.

EKREM İMAMOĞLU DAHİL 100 KİŞİYE 7 SUÇLAMA

Operasyonun bir diğer ayağı da İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'nin usulsüz ihale süreçleri oldu. Savcılık, Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezinde arama yaptı ve 21 şirketin mali kayıtlarına el koydu.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap (kamusal görevi çıkar sağlamak, adam kayırma) suçlarından gözaltına alındı.