İBB’nin algı operasyonlarını yapıyordu... Kim bu Serdar Haydanlı! Her taşın altından ‘’4.5G Grup’’ çıkıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise iş insanı Serdar Haydanlı oldu. Haydanlı’nın sahibi olduğu 4.5 G Grup Şirketi ile kamu ihaleleri alarak, iletişim sektöründe çok sayıda proje yürüttüğü biliniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı listesi de netleşmeye başladı.
EKREM İMAMOĞLU DAHİL 100 KİŞİYE 7 SUÇLAMA
Operasyonun bir diğer ayağı da İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'nin usulsüz ihale süreçleri oldu. Savcılık, Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezinde arama yaptı ve 21 şirketin mali kayıtlarına el koydu.
Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap (kamusal görevi çıkar sağlamak, adam kayırma) suçlarından gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teknoloji ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iş insanı Serdar Haydanlı da yakalanan isimler arasında yer alıyor. Haydanlı'nın kamu ihaleleri ve iletişim sektöründe çok sayıda proje yürüttüğü biliniyor.
Serdar Haydanlı, 2015 yılında kurduğu 4.5G Grup şirketiyle teknoloji ve telekomünikasyon alanında önemli projelere imza attı. Özellikle kamu sektörüne yönelik büyük çaplı ihaleler kazanan şirket, mobil iletişim ve altyapı çalışmalarında etkin bir rol oynadı. Ancak son dönemde yapılan incelemelerde, 4.5G Grup'un kamu ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları gündeme geldi. Haydanlı'nın gözaltına alınmasıyla birlikte, şirketin ihale süreçleri de mercek altına alındı.