Kimse dokunulmaz değil

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. İnsan ve toplum huzurunun vazgeçilmez değer olduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Görevi, makamı ve mevkisi ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri var. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değil. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektif. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi, maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecek.

İBB Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak, ortak sorumluluk olmalı. Hukuki tedbiri 'darbe' diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş siyasi yozluk. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değil. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için 'beşinci kol' faaliyetine tevessül etmek, yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrı. Türk yargısına güvenim tam. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esas. Türkiye'nin şiddetsiz, şikâyetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemde.