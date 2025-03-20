Önce mobbing yaptılar sonra işten attılar

DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarında mağdur edilen isimlerin başında şehit ve gazi yakınları geliyor. Diyarbakır'da, kız kardeşini teröre kurban veren, erkek kardeşi de gazi olan Emrah Çelik, merkez Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ndeki görevinden, DEM'li yönetim tarafından önce park bahçelere, ardından da temizlik işçiliğine sürüldü. Baskı ve mobbing uygulanan Çelik, sonrasında da işten atıldı.

SABAH'a konuşan Emrah Çelik, "Şehit ve gazi yakını olduğumu, işe giriş kodumun büro personeli olduğunu, bu nedenle temizlik işlerine vermemeleri gerektiğini söyledim. Şehit ve gazi yakını olduğumu öğrenir öğrenmez hemen işten attılar. Özel bir kin ve nefretleri var. Büyük bir zulme maruz bırakıldık. Hizmet İş Sendikası bize sahip çıktı" dedi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da, işten atılan emekçilere destek olmak için 245 gündür Büyükşehir Belediyesi önünde yaptıkları eylemin ramazan ayında da devam ettiğini açıkladı. Ramazanı buruk şekilde geçiren emekçilerden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan Leyla Akay, "Sistematik bir kıyım yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman görüp ekmeğinden ediyorlar. Biz de bunlara karşı dik duruyoruz" dedi.