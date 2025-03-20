Ramazan arifesinde 6 işçiyi kapı önüne koydu

Seçimlerdenhemen önce yaptığı açıklamada, 'Hiçbirinizin ekmeğiyle oynamayacağım, işten çıkarmayacağım' sözünü veren Konya'nın Ereğli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar, temizlik işlerinde görevli 6 işçiyi 28 Şubat'ta kapının önüne koydu. 6 yıldır belediyede çalıştığını belirten evli ve 2 çocuk babası Mehmet Baygut (36), "Hakkımızda, 'verilen işi yapmama, yapmamakta ısrar etme' diye uydurma bir tutanak tutmuşlar. 28 Şubat günü öğle saatlerinde bizi çağırıp savunma vermemiz istendi. Savunma verdik ve ardından iş akdimizin feshedildiğini söylediler. Disipline sevk edilmeden, yasaya aykırı olarak işten çıkarıldık. Seçimden önce verdiği sözler unutuldu. Bizi ramazana bir gün kala işimizden, ekmeğimizden ettiler. Eşi kanser hastası ve 5 çocuğu olan arkadaşlarımız ortada kaldı. Gündelik işlerle evine bakmaya çalışıyor. 28 Şubat günü asıl darbeyi belediye bize yaptı. Hakkımızı almak, bu hukuksuzluğa dur demek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.