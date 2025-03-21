AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan CHP liderinin sokak çağrılarına tepki gösterdi

Milletvekili Erkan, herkesin meseleyi siyasi değil, hukuki bir perspektiften değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Kimse, Türkiye'nin geleceğine göz dikenlerin etkisiyle hareket etmesin" çağrısında bulundu. Erkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade ettiğini dile getirdi "Bu konuda nihai kararı hukuk verecek ve kamuoyunu aydınlatacaktır" dedi.

POLİS İLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK KABUL EDİLEMEZ

CHP lideri Özgür Özel'in soruşturmalara dayalı olarak sokak çağrıları yapmasını eleştirerek, polis ile vatandaşı karşı karşıya getirmenin ve gençleri tahrik etmenin kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu söyleyen Milletvekili Erkan; "CHP liderinin, soruşturmaların arkasına sığınarak, gölgelerin ardından sokak çağrıları yapması kabul edilemez.Polis ile vatandaşı karşı karşıya getirmek, dahası üniversitelerde gencecik çocukları tahrik etmek, onları siyasi ikballeri adına ateşe sürmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Hele bir de klavyelerin ardına saklananların, siyaset sorumsuzlarının soruşturmalara ilişkin "darbe" ithamları var ki bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır.Herkes aklını başına alıp, meseleye siyasi değil, hukuk gözlüğüyle bakması gerekmektedir. Dün meydanlarda ahkam kesenler, tabiri caizse meydan okuyanlar, ben yaptım oldu diyenler başları sıkıştığında sokaktan medet ummaktadır. Kimse, siyaseti kendi ekseninden çıkarmak istemesin. Kimse, Türkiye'nin ikbaline ve istiklaline göz dikenlerin gazına gelerek taşeronluğa soyunmasın. Kimse dokunulmaz değildir. Bağımsız yargıya güvenmemiz gerekmektedir" dedi.