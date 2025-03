‘Etrafı kirletmeyin’ dedi, bıçakla öldürüldü

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Balcı (26) apartmanın önünde oturan Berat C., Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Olaydan bir süre sonra erkek kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Balcı, tartıştığı grup tarafından üç yerinden bıçakladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Balcı ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Berat C., Baran C. ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.