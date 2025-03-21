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Giriş Tarihi: 21.3.2025

FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltında
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen eşzamanlı baskınlarda şüpheli 9 polis gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması polis ekipleri harekete geçti. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar ile ardışık arama ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan ve polis memuru olarak aktif görevde olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltında
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