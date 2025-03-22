Ekrem İmamoğlu PKK’lı Azad Barış ile ilişkisini itiraf etti! Önce reddetti sonra kabul etti

SAVCILIK HDP İLE İLİŞKİLİ TOPLANTILARI SORDU

Savcılık, İmamoğlu'nun HDP ile doğrudan toplantılar organize ettiği, seçim sürecinde belirli isimleri listeye alarak HDP ile koordineli çalıştığı yönünde iddialarda bulundu.

Savcılığın bu konudaki sorusu şu şekildeydi: "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) ile gerçekleştirildiği belirtilen toplantılar hakkında bilginiz var mıdır? Bu toplantıları sizin organize ettiğiniz iddia edilmektedir. HDP ile seçim sürecinde iş birliği yapıldığına dair bir bilginiz veya dahliniz var mıdır?"

"KİMİN KİMLERLE İLTİSAKLI OLDUĞUNU BİLEMEM"

İmamoğlu, bu soruya yanıtında HDP'nin Türkiye'de yasal bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "CHP İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde, hukuken yasal olan siyasi partilerde geçmişte yer almış birçok ismi 'Türkiye İttifakı' kavramı ile listelerinde göstermiş olduğu gerçektir. 39 ilçede yaklaşık 1500'e yakın meclis üyesinin kim olduğu ya da kimlerle iltisaklı olduğu meselelerini bilemem."

Ayrıca, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin doğrudan kendi yönetiminde olmadığını belirterek, aday belirleme süreçlerinin geniş bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti:

"Belediye başkanı olarak benim görevim, İstanbul halkına hizmet etmektir. Aday listelerinin hazırlanması, genel merkez ve partinin ilgili organlarının yetkisindedir. Söz konusu isimlerin kimlerle bağlantılı olduğu yönünde kişisel bir değerlendirme yapmam mümkün değildir." İmamoğlu, bu iddiaların siyasi bir operasyonun parçası olduğunu düşündüğünü ve soruşturmanın kasıtlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.