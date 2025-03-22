Ekrem İmamoğlu PKK’lı Azad Barış ile ilişkisini itiraf etti! Önce reddetti sonra kabul etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı belirtildi. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Azad Barış'ın genel direktörlüğünü yaptığı Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin PKK/KCK terör örgütünce bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine katıldığı belirlendi. Ekrem İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı 5 Mart'ta Berlin'e firar eden eski HDP Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'na ifadesi sırasında Azad Barış ile olan ilişkisini sordu. İddialara göre, Azad Barış'ın HDP ile ilişkili olduğu ve belirli toplantıların organizasyonunda yer aldığı öne sürüldü.
AZAD BARIŞ İLE BİR İLİŞKİNİZ VAR MI?
Soruşturma kapsamında İmamoğlu'na Azad Barış ile ilgili sorular yöneltildi. Savcılık tarafından yöneltilen soru şöyleydi: "Azad Barış isimli şahsın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile yürütülen temaslarda yer aldığı, toplantıları organize ettiği ve belirli kişilerin aday listelerine dahil edilmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Bu şahısla herhangi bir ilişkiniz var mıdır? Kendisiyle görüşmeleriniz oldu mu?"
İMAMOĞLU ÖNCE REDDETTİ
İmamoğlu, savcılığın ilk sorusu üzerine başlangıçta bu ismi tanımadığını ve herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Ancak daha sonra, soruşturma çerçevesinde detaylı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Azad Barış ismini daha önce hiç duymadım. Kendisiyle herhangi bir doğrudan irtibatım söz konusu değildir. Eğer böyle bir şahıs gerçekten toplantılara katıldıysa veya herhangi bir organizasyonda yer aldıysa, bunu benim yönettiğim bir süreç olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu tür siyasi süreçler birçok farklı aktörün dahil olduğu geniş kapsamlı mekanizmalardır ve bireysel olarak benim kontrolümde değildir."
İmamoğlu, özellikle belediye başkanlığı görevinde olduğu sürede binlerce kişiyle doğrudan veya dolaylı temas kurulduğunu belirterek, söz konusu kişinin kim olduğuna dair özel bir bilgisinin olmadığını ifade etti.
"AZAD BARIŞ İLE GÖRÜŞTÜM"
İmamoğlu'na daha sonra "Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir? Ne zaman ne amaçla kuruldu? Detaylı bilgi veriniz" oldu. İlerleyen saatlerde PKK terör örgütüyle iltisaklı Azad Barış ile görüştüğünü itiraf eden İmamoğlu, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti. İmamoğlu ifadesinde şunları söyledi: Azad Barış isimli tanıyorum. Azad Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimce ve toplumsal, siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM partili Milletvekilleri ile gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz muhtelif toplantılar yaptık. Bu toplantıların çerçevesi ağırlıklı tarihlerde de belirtildiği gibi yerel seçim süreçleri ile ilgilidir. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde de farklı gündemlerle başta genel seçim dönemi olmak üzere değerlendirmeler yapılmıştır. Karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunulmuştur. Benzer siyasi periyotlarda başka siyesi partiler ve onlara ağırlıklı hizmet eden düşünce kuruluşu, siyasi analiz kurumları, ve uzmanlar ile çok farklı buluşmaları yapmış bir kişiyim. Azad Barış ile olan ilişkilim bu çerçevededir
SAVCILIK HDP İLE İLİŞKİLİ TOPLANTILARI SORDU
Savcılık, İmamoğlu'nun HDP ile doğrudan toplantılar organize ettiği, seçim sürecinde belirli isimleri listeye alarak HDP ile koordineli çalıştığı yönünde iddialarda bulundu.
Savcılığın bu konudaki sorusu şu şekildeydi: "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) ile gerçekleştirildiği belirtilen toplantılar hakkında bilginiz var mıdır? Bu toplantıları sizin organize ettiğiniz iddia edilmektedir. HDP ile seçim sürecinde iş birliği yapıldığına dair bir bilginiz veya dahliniz var mıdır?"
"KİMİN KİMLERLE İLTİSAKLI OLDUĞUNU BİLEMEM"
İmamoğlu, bu soruya yanıtında HDP'nin Türkiye'de yasal bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "CHP İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde, hukuken yasal olan siyasi partilerde geçmişte yer almış birçok ismi 'Türkiye İttifakı' kavramı ile listelerinde göstermiş olduğu gerçektir. 39 ilçede yaklaşık 1500'e yakın meclis üyesinin kim olduğu ya da kimlerle iltisaklı olduğu meselelerini bilemem."
Ayrıca, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin doğrudan kendi yönetiminde olmadığını belirterek, aday belirleme süreçlerinin geniş bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti:
"Belediye başkanı olarak benim görevim, İstanbul halkına hizmet etmektir. Aday listelerinin hazırlanması, genel merkez ve partinin ilgili organlarının yetkisindedir. Söz konusu isimlerin kimlerle bağlantılı olduğu yönünde kişisel bir değerlendirme yapmam mümkün değildir." İmamoğlu, bu iddiaların siyasi bir operasyonun parçası olduğunu düşündüğünü ve soruşturmanın kasıtlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.