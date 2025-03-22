Operasyonda gözaltı sayısı 91’e yükseldi

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Capacity AVM'den İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. Yıldız'ın polis takibinden kaçmak için cep telefonunu eşinin çantasına atıp kaçtığı iddia edilmişti. Operasyonda ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, şüphelilerden Uğur Ataman ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 91'e yükseldi. Bu arada, soruşturmalarla birlikte İBB'de hareketlilik yaşandığı saptandı. Belediye binasında resmi olmayan "başkan danışmanlarının" eşyalarını topladığı bilgisine ulaşıldı.

İSTANBULLUNUN KİŞİSEL VERİLERİ PAZARLANDI

Öte yandan, gizli tanık tarafından savcılığa teslim edilen ses kaydında, İstanbul'un bütün kişisel verilerinin ele geçirilerek usulsüz ihalelerle pazarlandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, Reklam İstanbul firmasına, 2022-2024 yılları arasında İBB Medya A.Ş. üzerinden usulsüz ihale ve "doğrudan temin" yöntemleriyle 73 farklı ihale ile para aktarıldığı tespit edildi.